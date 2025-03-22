Вулин заявил, что организаторы протестов в Сербии постараются их продолжить

Организаторы протестов в Сербии постараются их продолжить, они не ищут решения, а лишь поводы устраивать эти акции, так как им необходим «майдан». Об этом в интервью РИА Новости сообщил сербский вице-премьер Александр Вулин.
«Те, кто это организовал (протесты и митинг 15 марта. — прим. ред.), хотели бы “майдана” и работают над тем, чтобы до этого дошло и “майдан” тут произошел»", — сказал собеседник агентства.
При этом Вулин выразил надежду, что у студентов, которые являются ядром протеста, будет достаточно ума, чтобы не дать себя использовать.
По его прогнозу, попытка радикализации протеста может произойти достаточно скоро.
Ранее Вулин заявлял, что сербские власти благодарны российским спецслужбам за информацию, которая помогает в борьбе с цветными революциями.
До этого президент Сербии Александар Вучич сообщал, что в сербском государстве не пройдут методы киевского майдана 2014 года. Кроме того, лидер страны обвинил оппонентов в дезинформации.