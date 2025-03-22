Спецпосланник Уиткофф: Зеленский признал, что Украина не станет членом НАТО

Зеленский «в значительной степени» согласился с тем, что Украина не станет членом Североатлантического альянса. Об этом в интервью журналисту Такеру Карлсону сообщил спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф.
Он отметил, что если мирное соглашение с Москвой будет достигнуто, то Украина не станет членом НАТО.
Кроме того, Уиткофф добавил, что Вашингтон не может вечно давать деньги Киеву, видя в этом риск доведения конфликта до применения любого вида ядерного оружия.
Ранее Зеленский, говоря о готовности Украины к нейтральному статусу, заявлял, что украинское государство не хотят включать в состав НАТО. По его словам, Киев очень хочет стать частью блока, так как членство в альянсе решило бы много проблем.
До этого экс-советник главы Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор сообщал, что Соединенные Штаты лишатся рычагов влияния на переговоры по украинскому конфликту, если вопрос вступления Украины в НАТО включат в этот процесс.