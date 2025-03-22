Вулин: JANAF пока не обращалась с предложением выкупить долю РФ в NIS

Хорватская компания JANAF пока не обращалась с предложением выкупить российскую долю в NIS («Нефтяная индустрия Сербии»), попавшая под санкции США, однако Сербия бы не обрадовалась такому совладельцу своей компании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сербского вице-премьера Александра Вулина.
«Прежде всего, это должно быть решением России. Но хочу сказать, что мы не очень обрадовались бы тому, что российская сторона продаст что-либо хорватам», — сказал он.
Вице-премьер рекомендовал найти другие варианты. При этом, по словам Вулина, никаких официальных предложений от JANAF по этому поводу не было.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва запросила срочные консультации с Белградом после того, как Вашингтон ввел санкции против российско-сербской компании «Нефтяная индустрия Сербии».
До этого президент Сербии Александр Вучич сообщал, что сербские власти готовы выкупить российскую долю в компании NIS, если Соединенные Штаты введут санкции.