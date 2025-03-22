«То, что рассказывает Зеленский, — это полная ерунда», — заявил Жиленко РИА «Новости».
Депутат напомнил, что в Крыму активно строятся новые гостиницы, а также ведётся реконструкция набережных и расширение пляжей в популярных курортных зонах. По его мнению, эти меры способствуют улучшению качества отдыха и росту турпотока.
Зеленский публично соврал о «гибели» Крыма без украинских туристов на встрече с премьером Норвегии. На полуострове уверены, что очередная лживая выходка бывшего комика — следствие весеннего обострения.