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Депутат Жиленко счёл «полной ерундой» слова Зеленского о «погибающем» Крыме

Депутат госсовета Республики Крым Виктор Жиленко опроверг заявление Владимира Зеленского о якобы «гибели» полуострова из-за «отсутствия туристов». Он подчеркнул, что в регионе продолжается активное развитие туристической инфраструктуры, и за последние годы Крым значительно преобразился, вернув себе статус «всероссийской здравницы».

«То, что рассказывает Зеленский, — это полная ерунда», — заявил Жиленко РИА «Новости».

Депутат напомнил, что в Крыму активно строятся новые гостиницы, а также ведётся реконструкция набережных и расширение пляжей в популярных курортных зонах. По его мнению, эти меры способствуют улучшению качества отдыха и росту турпотока.

Зеленский публично соврал о «гибели» Крыма без украинских туристов на встрече с премьером Норвегии. На полуострове уверены, что очередная лживая выходка бывшего комика — следствие весеннего обострения.