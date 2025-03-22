Уиткофф раскрыл реакцию Путина на сигнал Трампа к восстановлению отношений

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда заявил, что личная встреча лидеров во время беседы не обсуждалась. При этом он не исключил, что такая встреча может состояться в Саудовской Аравии. Эту возможность также подтвердил спецпосланник США Стивен Уиткофф, отметив, что встреча в Джидде остается одним из вероятных сценариев для диалога между двумя президентами.