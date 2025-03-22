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Депутат Жиленко опроверг слова Зеленского об отсутствии туризма в Крыму

По данным Минэк, доходы от размещения туристов в Крыму составили более 40 млрд рублей за 2024 год.

В Крыму активно строятся гостиницы, расширяются пляжи, реконструируются набережные, а туристы уже бронируют отдых на предстоящий сезон, рассказал РИА Новости депутат крымского парламента, член комитета по курортам и туризму Виктор Жиленко.

«То, что рассказывает Зеленский, это полная ерунда», — отметил парламентарий.

Он добавил, что туристическая сфера на полуострове за последние 11 лет преобразовалась в положительную сторону.

По данным Минэкономразвития России, даже без учета частного сектора доходы от размещения туристов в Крыму за 2024 год составили более 40 млрд рублей.

Напомним, по данным агентства, украинский политик Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гара Стёре заявил, что «в Крыму 11 лет нет туризма».

Ранее первый замглавы крымского парламента Сергей Цеков сообщил aif.ru, что Крым сейчас полностью готов стать международным курортом.