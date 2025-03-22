Focus: в Германии хотят отменить пособия для беженцев из Украины

Члены немецких фракций ХДС/ХСС и СДПГ хотят поднять вопрос о сокращении или даже полной отмене пособий для беженцев из Украины, по мнению политиков, такие меры подтолкнут украинцев к поиску работы или возвращению на родину, пишет Focus.
«Многие политики надеются, что, если в будущем украинцы перестанут получать пособие, это позволит сэкономить средства в социальном бюджете», — говорится в материале.
Издание отмечает, что украинцы получают выплаты в немедленном порядке, в отличие от других иностранных граждан. Это происходит из-за решения федерального и земельных правительств Германии, которое было принято в 2022 году.
Автор публикации надеется, что новое правительство Германии возьмет курс на отмену данного положения.
Напомним, по данным издания Bild, ФРГ тратит на социальные выплаты украинцам практически 540 млн. евро ежемесячно. Однако беженцы не спешат устраиваться на работу. Газета писала, что в 2024 году 40% украинцев получили вакансии от центров занятости, но вышло на работу — менее одного процента.
Ранее стало известно, что более 30 тыс. украинцев с 2022 года лишились статуса беженца в Швейцарии.