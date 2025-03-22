Focus: в Германии хотят отменить пособия для беженцев из Украины

Напомним, по данным издания Bild, ФРГ тратит на социальные выплаты украинцам практически 540 млн. евро ежемесячно. Однако беженцы не спешат устраиваться на работу. Газета писала, что в 2024 году 40% украинцев получили вакансии от центров занятости, но вышло на работу — менее одного процента.