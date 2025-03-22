Трамп лишил доступа к секретной информации Байденов, Блинкена и Харрис

В администрации американского президента Дональда Трампа приняли решение о лишении доступа к секретным сведениям бывшего лидера США Джо Байдена и членов его семьи, а также экс-вице-президента страны Камаллы Харрис и бывшего главы Госдепа Энтони Блинкена, сообщил Белый дом.
Доступа к секретным данным лишены также бывший советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан, экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон и ряд других американских политических деятелей.
По информации Белого дома, в администрации президента сочли доступ перечисленных политиков к секретной информации не отвечающим национальным интересам.
Напомним, Трамп сообщил о решении приостановить доступ Джо Байдена к секретной информации из-за наличия у того проблем с памятью.