Трамп лишил доступа к секретной информации Байденов, Блинкена и Харрис

В администрации американского президента Дональда Трампа приняли решение о лишении доступа к секретным сведениям бывшего лидера США Джо Байдена и членов его семьи, а также экс-вице-президента страны Камаллы Харрис и бывшего главы Госдепа Энтони Блинкена, сообщил Белый дом.