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Трамп лишил доступа к секретной информации Байденов, Блинкена и Харрис

В администрации президента США сочли доступ перечисленных политиков к секретной информации не отвечающим национальным интересам.

Источник: Аргументы и факты

В администрации американского президента Дональда Трампа приняли решение о лишении доступа к секретным сведениям бывшего лидера США Джо Байдена и членов его семьи, а также экс-вице-президента страны Камаллы Харрис и бывшего главы Госдепа Энтони Блинкена, сообщил Белый дом.

Доступа к секретным данным лишены также бывший советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан, экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон и ряд других американских политических деятелей.

По информации Белого дома, в администрации президента сочли доступ перечисленных политиков к секретной информации не отвечающим национальным интересам.

Напомним, Трамп сообщил о решении приостановить доступ Джо Байдена к секретной информации из-за наличия у того проблем с памятью.