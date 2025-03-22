Уиткофф назвал новые российские регионы «ключевой проблемой» украинского кризиса

«Я думаю, что самой большой проблемой в этом конфликте являются так называемые четыре региона: Донбасс, Крым, вы знаете названия — Луганск и ещё два других», — отметил Уиткофф.
Спецпосланник признал, что эти регионы являются русскоязычными. Также он вспомнил о проведённых там референдумах, где местное население выразило желание вернуться в состав России.
Ранее Уиткофф заявил, что полный запрет на ведение боевых действий в акватории Чёрного моря может быть объявлен в течение семи дней. Лишь обсуждение некоторых деталей отделяет Москву и Вашингтон от моратория на бои в этом районе.