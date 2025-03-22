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Президент встретился с защитником сборной Узбекистана по футболу Абдукодиром Хусановым

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с защитником сборной Узбекистана и футбольного клуба «Манчестер Сити» Абдукодиром Хусановым. Об этом пишет пресс-служба Ассоциации футбола.

Источник: UFA

Глава нашего государства Шавкат Мирзиёев встретился с защитником сборной Узбекистана и «Манчестер Сити» Абдукодиром Хусановым.

говорится в сообщении

Как сообщается, футболист преподнес главе государства именную футболку «Манчестер Сити» с автографом.

Молодого, но уже известного спортсмена на встрече сопровождал его отец Хикмат Хошимов.

В тот же день футболист принял участие в восстановительной тренировке сборной Узбекистана, которая готовится к одному из ключевых матчей квалификации на чемпионат мира 2026 года против Ирана. Игра состоится 25 марта в Тегеране.