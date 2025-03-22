Президент встретился с защитником сборной Узбекистана по футболу Абдукодиром Хусановым

Глава нашего государства Шавкат Мирзиёев встретился с защитником сборной Узбекистана и «Манчестер Сити» Абдукодиром Хусановым.
Как сообщается, футболист преподнес главе государства именную футболку «Манчестер Сити» с автографом.
Молодого, но уже известного спортсмена на встрече сопровождал его отец Хикмат Хошимов.
В тот же день футболист принял участие в восстановительной тренировке сборной Узбекистана, которая готовится к одному из ключевых матчей квалификации на чемпионат мира 2026 года против Ирана. Игра состоится 25 марта в Тегеране.