Политолог Бакланов: в Эр-Рияде может обсуждаться прекращение огня на Черном море

«В 2022 году прошло несколько туров переговоров, и последний был в Стамбуле. Тогда ничего в итоге не получилось. Хотя по ряду направлений был достигнут существенный прогресс, и об этом много говорили и российский президент, и другие официальные лица. Но за три года произошла большая эскалация и ситуация изменилась. Были приняты многие решения, которые затрудняют поиски компромиссов с обеих сторон», — отметил эксперт.