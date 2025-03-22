Над территорией России перехватили 47 беспилотников. Военная операция, день 1123-й

«Прежде всего, крупнейшим вопросом этого конфликта являются так называемые четыре региона: Донбасс, Крым… Они русскоговорящие. Там были референдумы и подавляющее большинство людей указали, что хотят находиться под российским правом», — сказал Уиткофф.

«Мы просто не можем вечно давать деньги, потому что они будут закопаны», — отметил он.

08:11 ⚡️ В Ростове-на-Дону два человека пострадали при ударе беспилотника по многоквартирному дому, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. Удар пришелся по дому № 49/1 по улице Горсоветской, повреждения получили фасад и шесть квартир. Погибших нет, двое раненых госпитализированы.

12 беспилотников сбиты над Воронежской областью, 11 — над Белгородской областью, шесть — над Ростовской областью, четыре — над Волгоградской областью, три — над Астраханской областью, по одному — над Брянской, Курской и Самарской областями. Кроме того, семь дронов уничтожено над акваторией Черного моря и один — над акваторией Азовского моря.