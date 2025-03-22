Над территорией России перехватили 47 беспилотников. Военная операция, день 1123-й

08:40 Для США центральным вопросом конфликта на Украине является статус регионов, которые вошли в состав России, заявил специальный посланник президента Стивен Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону.
«Прежде всего, крупнейшим вопросом этого конфликта являются так называемые четыре региона: Донбасс, Крым… Они русскоговорящие. Там были референдумы и подавляющее большинство людей указали, что хотят находиться под российским правом», — сказал Уиткофф.
08:29 США не могут вечно финансировать Украину из-за рисков ядерного конфликта, заявил спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
«Мы просто не можем вечно давать деньги, потому что они будут закопаны», — отметил он.
08:20 Бойцы группировки российских войск «Восток» за прошедшие сутки нанесли поражение подразделениям четырех бригад ВСУ, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.
08:11 ⚡️ В Ростове-на-Дону два человека пострадали при ударе беспилотника по многоквартирному дому, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. Удар пришелся по дому № 49/1 по улице Горсоветской, повреждения получили фасад и шесть квартир. Погибших нет, двое раненых госпитализированы.
08:05 За ночь над территорией России дежурные силы ПВО перехватили 47 украинских беспилотников, сообщает Минобороны России.
08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1123-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.