Польша укрепила стальной арматурой забор на границе с Беларусью

Он отметил, что защитное ограждение на границе Польши и Беларуси дополнительно укрепили стальной арматурой для того, чтобы помешать мигрантам раздвигать прутья секций забора для дальнейшего проникновения на территорию страны. Юзвяк уточнил, что стальными прутьями укрепили стену на протяжении более 180 километров.