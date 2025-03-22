Функции земельного комитета расширили в Казахстане

«В положении о комитете по управлению земельными ресурсами министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (…): пункт 15 (функции — КазТАГ) дополнить подпунктами 84−16), 84−17), 84−18) и 84−19)», — говорится в приказе министерства сельского хозяйства.