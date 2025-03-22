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Функции земельного комитета расширили в Казахстане

Астана. 22 марта. КазТАГ — Функции комитета по управлению земельными ресурсами министерства сельского хозяйства расширили в Казахстане, передает корреспондент агентства.

Источник: freepik

«В положении о комитете по управлению земельными ресурсами министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (…): пункт 15 (функции — КазТАГ) дополнить подпунктами 84−16), 84−17), 84−18) и 84−19)», — говорится в приказе министерства сельского хозяйства.

В частности, комитет помимо других функций:

  • 84−16) проводит в пределах своей компетенции оценку уязвимости к изменению климата;
  • 84−17) определяет в пределах своей компетенции приоритеты и меры по адаптации к изменению климата;
  • 84−18) осуществляет в пределах своей компетенции меры по адаптации к изменению климата;
  • 84−19) осуществляет мониторинг и оценку эффективности мер по адаптации к изменению климата, определенных в пределах своей компетенции, и корректировку этих мер на основе результатов мониторинга и оценки.

Приказ уже введен в действие.