Стала известна дата инаугурации Александра Лукашенко

Как отмечает БелТА, по Конституции присяга избранного главы государства должна быть принесена в торжественной обстановке в присутствии членов Президиума Всебелорусского народного собрания, депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики, а также судей Конституционного и Верховного судов.
Инаугурация должна состояться не позднее двух месяцев со дня выборов.
Напомним, президентские выборы прошли в Беларуси 26 января 2025 года. В них приняли участие 5 916 195 избирателей, из которых 5 136 293 проголосовали за Александра Лукашенко. Это 86,82%.
Президентом Беларуси Лукашенко стал в седьмой раз.
В электоральной кампании в этом году также участвовали Олег Гайдукевич, Анна Канопацкая, Сергей Сыранков и Александр Хижняк.