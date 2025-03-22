Стала известна дата инаугурации Александра Лукашенко

Как отмечает БелТА, по Конституции присяга избранного главы государства должна быть принесена в торжественной обстановке в присутствии членов Президиума Всебелорусского народного собрания, депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики, а также судей Конституционного и Верховного судов.