Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стала известна дата инаугурации Александра Лукашенко

Инаугурация Александра Лукашенко пройдет во вторник, 25 марта. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

Источник: OL

Как отмечает БелТА, по Конституции присяга избранного главы государства должна быть принесена в торжественной обстановке в присутствии членов Президиума Всебелорусского народного собрания, депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики, а также судей Конституционного и Верховного судов.

Инаугурация должна состояться не позднее двух месяцев со дня выборов.

Напомним, президентские выборы прошли в Беларуси 26 января 2025 года. В них приняли участие 5 916 195 избирателей, из которых 5 136 293 проголосовали за Александра Лукашенко. Это 86,82%.

Президентом Беларуси Лукашенко стал в седьмой раз.

В электоральной кампании в этом году также участвовали Олег Гайдукевич, Анна Канопацкая, Сергей Сыранков и Александр Хижняк.