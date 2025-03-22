В Крыму призвали Трампа шире взглянуть на Россию

«Этот взгляд всегда будет интересен людям, которые ищут выхода из тупика, в который они сами себя загнали в результате многолетней ошибочной политики. В частности, отход от традиционных ценностей, от религиозных ценностей, от своей истории, многое другое. Взгляд и позиция России — всегда интересны, они всегда будет ценны тем, что мы приверженцы этого и храним это в своей памяти», — сказал глава парламента.