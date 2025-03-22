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В Крыму призвали Трампа шире взглянуть на Россию

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар — РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал президента США Дональда Трампа шире взглянуть на Россию и понять, что ее уникальность не только в ценной территории.

Источник: AP 2024

Ранее Трамп в интервью порталу Breitbart заявил, что с Россией нужно иметь дело, поскольку у нее самая большая и очень ценная территория.

«Уникальность России не только в ценной территории. Трампу следует шире взглянуть на Россию. У нас громадная территория, громадная земля, чистая вода и чистый разум. И в этом плане нам есть о чем говорить, и есть смысл, чтобы стараться вместе, искать точки соприкосновения», — сказал Константинов РИА Новости.

По его словам, у России совершенно особый взгляд на мироустройство человечества.

«Этот взгляд всегда будет интересен людям, которые ищут выхода из тупика, в который они сами себя загнали в результате многолетней ошибочной политики. В частности, отход от традиционных ценностей, от религиозных ценностей, от своей истории, многое другое. Взгляд и позиция России — всегда интересны, они всегда будет ценны тем, что мы приверженцы этого и храним это в своей памяти», — сказал глава парламента.