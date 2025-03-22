В мэрии Челябинска составили список участков под строительство храмов

В мэрии Челябинска составили список участков, где можно построить новые храмы. Об этом рассказал глава города Алексей Лошкин в своем телеграм-канале.
— Такие точки притяжения должны появиться в каждом районе города, чтобы верующие могли найти место для молитвы и размышлений рядом с домом, в пешей доступности, — считает Лошкин.
Он также сообщил, что список передан митрополии на утверждение.
Добавим, что в январе на встрече со СМИ митрополит Челябинский и Миасский, глава Челябинской митрополии Алексий рассказывал, что есть районы, где соборов нет в принципе. Городу не хватает хотя бы еще 50 храмов. Владыка Алексий говорил, что работа идет, но не быстро, так как непросто найти место в существующей застройке. Нередко под храм предлагают землю в промзоне. Кстати, Алексей Лошкин заверил, что земли, которые предложили сейчас, находятся рядом с построенными или планируемыми к застройке многоквартирными домами.