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В мэрии Челябинска составили список участков под строительство храмов

Новые храмы появятся в каждом районе Челябинска.

Источник: Комсомольская правда

В мэрии Челябинска составили список участков, где можно построить новые храмы. Об этом рассказал глава города Алексей Лошкин в своем телеграм-канале.

— Такие точки притяжения должны появиться в каждом районе города, чтобы верующие могли найти место для молитвы и размышлений рядом с домом, в пешей доступности, — считает Лошкин.

Он также сообщил, что список передан митрополии на утверждение.

Добавим, что в январе на встрече со СМИ митрополит Челябинский и Миасский, глава Челябинской митрополии Алексий рассказывал, что есть районы, где соборов нет в принципе. Городу не хватает хотя бы еще 50 храмов. Владыка Алексий говорил, что работа идет, но не быстро, так как непросто найти место в существующей застройке. Нередко под храм предлагают землю в промзоне. Кстати, Алексей Лошкин заверил, что земли, которые предложили сейчас, находятся рядом с построенными или планируемыми к застройке многоквартирными домами.