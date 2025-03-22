Глава МИД Беларуси прокомментировал планы Польши и стран Балтии выйти из Оттавской конвенции

«Еще 20 лет назад, когда эти государства присоединялись к Оттавской конвенции (интернет помнит все), вы не представляете, сколько было заявлений со стороны политиков этих государств, что они должны следовать самым высшим стандартам гуманистического мира, полностью содействовать прекращению вооружения противопехотными минами, разоружаться самим, помогать другим, что это какой-то высший стандарт гуманности в мире. Даже Литва по линии соответствующих программ вместе с Канадой помогала Беларуси уничтожать наши запасы мин. А польские политики говорили, что если мы не присоединимся к конвенции, на нас будет очень плохо смотреть весь мир», — отметил министр.