Рыженков назвал лукавством «секретный» визит послов ЕС в Хатынь

Мне трудно сказать, с чем это связано, какое-то лукавство во всем этом есть. С одной стороны, эти страны вооружаются, во всех своих доктринах записывают Беларусь и Россию как главные источники угроз, ставят задачи по созданию единой армии Европы (800 миллиардов только на вооружение). И вот они вспомнили о том, что 85 лет назад здесь была фактически вся Европа.