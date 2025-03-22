Рыженков назвал лукавством «секретный» визит послов ЕС в Хатынь

Накануне годовщины трагедии в Хатыни дипломаты европейских стран возложили цветы у мемориала, избежав освещения своих действий в СМИ.
Мне трудно сказать, с чем это связано, какое-то лукавство во всем этом есть. С одной стороны, эти страны вооружаются, во всех своих доктринах записывают Беларусь и Россию как главные источники угроз, ставят задачи по созданию единой армии Европы (800 миллиардов только на вооружение). И вот они вспомнили о том, что 85 лет назад здесь была фактически вся Европа.
По его словам, фактически все европейские страны отдавали нацистам свои вооруженные силы для похода на территорию СССР.
Теперь они одновременно со своими планами, одновременно с высочайшим уровнем русофобии, антибелорусскости, которая сегодня развернута в большей степени в странах вдоль нашей границы с ЕС, они приезжают сюда (в Хатынь — Sputnik) вспоминают и возлагают (цветы). Это баланс между тем, что они делают на самом деле и испытывают внутри, чтобы чувствовать себя более взвешенно.
По его мнению, таким образом они пытаются показать свою некую миролюбивость и покаяние, но на самом деле этого нет, как и раскаяния.
Это чисто официальные знаки внимания. То, что это происходит без камер, только говорит о том, что искренности в этом немного.