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Суд отменил запрет на выезд Порошенко* с Украины

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Винницкий окружной административный суд отменил запрет на выезд экс-президенту Украины и депутату Верховной рады Петру Порошенко*, решение пограничников признано незаконным, сообщает украинский телеканал «Прямой» со ссылкой на адвоката парламентария.

Источник: © РИА Новости

Ранее Владимир Зеленский ввел в действие бессрочные персональные санкции против Порошенко, олигарха Игоря Коломойского**, экс-лидера запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председателя совета движения «Другая Украина» Виктора Медведчука, а также против украинских бизнесменов Константина Жеваго и Геннадия Боголюбова. Санкции включают в себя лишение государственных наград, блокировку активов, предотвращение вывода средств за границы Украины и прекращение действия торговых соглашений, а также выполнения торговых операций.

«Винницкий окружной админсуд отменил решение пограничников об отказе Петру Порошенко* в пересечении границы, сообщил его адвокат Игорь Головань», — говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале.

По его словам, судебный процесс признал незаконным запрет на выезд Порошенко* и подтвердил, что контроль за его выездом осуществляется на уровне руководства госпогранслужбы Украины, а приказы по его пропуску «отдаются в ручном режиме». Кроме того, адвокат утверждает, что окончательное решение принимается лично Зеленским.

Порошенко в феврале сообщил, что власти Украины отказали ему в выезде на Мюнхенскую конференцию по безопасности и вручили 15 повесток в Государственное бюро расследований (ГБР). Ранее партия Порошенко* «Европейская солидарность» заявила о политическом давлении на украинскую оппозицию через возобновление старых и открытие новых уголовных дел против депутатов фракции и членов их семей.

* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

** Внесен в российский реестр террористов и экстремистов.