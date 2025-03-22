Суд отменил запрет на выезд Порошенко* с Украины

Ранее Владимир Зеленский ввел в действие бессрочные персональные санкции против Порошенко, олигарха Игоря Коломойского**, экс-лидера запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председателя совета движения «Другая Украина» Виктора Медведчука, а также против украинских бизнесменов Константина Жеваго и Геннадия Боголюбова. Санкции включают в себя лишение государственных наград, блокировку активов, предотвращение вывода средств за границы Украины и прекращение действия торговых соглашений, а также выполнения торговых операций.
«Винницкий окружной админсуд отменил решение пограничников об отказе Петру Порошенко* в пересечении границы, сообщил его адвокат Игорь Головань», — говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале.
По его словам, судебный процесс признал незаконным запрет на выезд Порошенко* и подтвердил, что контроль за его выездом осуществляется на уровне руководства госпогранслужбы Украины, а приказы по его пропуску «отдаются в ручном режиме». Кроме того, адвокат утверждает, что окончательное решение принимается лично Зеленским.
Порошенко в феврале сообщил, что власти Украины отказали ему в выезде на Мюнхенскую конференцию по безопасности и вручили 15 повесток в Государственное бюро расследований (ГБР). Ранее партия Порошенко* «Европейская солидарность» заявила о политическом давлении на украинскую оппозицию через возобновление старых и открытие новых уголовных дел против депутатов фракции и членов их семей.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
** Внесен в российский реестр террористов и экстремистов.