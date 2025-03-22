МИД Беларуси отреагировал на планы Польши и Балтии по выходу из конвенции о запрете противопехотных мин

Глава МИД обратил внимание, что еще 20 лет назад, когда Польша и страны Балтии присоединялись к указанной конвенции, было большое число заявлений со стороны политиков данных стран о том, что нужно следовать самым высшим стандартам гуманистического мира, полностью содействовать прекращению вооружения противопехотными минами. Он добавил, что политики заявили о необходимости разоружаться самим, помогать другим.