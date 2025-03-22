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МИД Беларуси отреагировал на планы Польши и Балтии по выходу из конвенции о запрете противопехотных мин

МИД Беларуси высказался о планах Польши и Балтии выйти из Оттавской конвенции.

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков высказался о планах Польши и стран Балтии выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, пишет БелТА.

Глава МИД обратил внимание, что еще 20 лет назад, когда Польша и страны Балтии присоединялись к указанной конвенции, было большое число заявлений со стороны политиков данных стран о том, что нужно следовать самым высшим стандартам гуманистического мира, полностью содействовать прекращению вооружения противопехотными минами. Он добавил, что политики заявили о необходимости разоружаться самим, помогать другим.

— Даже Литва по линии соответствующих программ вместе с Канадой помогала Беларуси уничтожать наши запасы мин. А польские политики говорили, что если мы не присоединимся к конвенции, на нас будет очень плохо смотреть весь мир, — отметил Рыженков.

По его словам, сейчас данные страны сами устанавливают мины. Глава МИД Беларуси предостерег о возможных последствиях. Рыженков заметил, что если мина где-то стоит, то следует ждать жертв среди или диких животных, или мигрантов, или беженцев, или местного населения.

— Вот такая «гуманистическая» сущность этих правительств сегодня, — подчеркнул министр иностранных дел Беларуси.

Он акцентировал внимание, что Беларуси нужно быть начеку в данных условиях, однако не идти на милитаризованные подходу по примеру указанных стран.

— Мы в этой гонке вооружений не преуспеем. Но некоторые формы сотрудничества с нашими ближайшими партнерами, союзниками — с Россией — по ядерному сдерживанию, сдерживанию баллистическим оружием мы предпринимаем. Это гораздо дешевле и более эффективно, — отметил Рыженков.

Тем временем Польша решила установить противопехотные мины на границе с Беларусью.

Кстати, Польша укрепила стальной арматурой забор на границе с Беларусью.

Вместе с тем Украина намерена блокировать теле- и радиосигналы из Беларуси.