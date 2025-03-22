Президент ФРГ подписал поправки для увеличения расходов на оборону

О планах провести реформу стало известно через несколько дней после перепалки в Белом доме между президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и Владимиром Зеленским. Обосновывая необходимость повышения расходов на оборону, Мерц в том числе ссылался на недавние решения американских властей. В то же время критики данной инициативы считают, что Мерц тем самым обманул своих избирателей, поскольку до выборов в бундестаг обещал действовать против повышения госдолга.