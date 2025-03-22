Президент ФРГ подписал поправки для увеличения расходов на оборону

Во вторник соответствующие поправки были приняты бундестагом. В пятницу решение было одобрено бундесратом — законодательным органом ФРГ, представляющим федеральные земли.
«Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер подписал закон о внесении поправок в конституцию на следующий день после их одобрения бундесратом», — говорится в материале.
Теперь поправки должны быть опубликованы в Вестнике федерального законодательства.
В пятницу принятие поправок парламентом уже позволило бюджетному комитету бундестага одобрить выделение Украине дополнительной военной помощи в объеме 3 миллиардов евро.
Ранее лидер ХДС/ХСС и вероятный следующий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о планах существенно увеличить финансирование растущих расходов на оборону. Кроме того, он анонсировал создание на следующие десять лет специального фонда для развития инфраструктуры на 500 миллиардов евро.
Как сообщала также медиагруппа RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, ХДС/ХСС и СДПГ достигли компромисса с партией «Зелёные» по вопросу увеличения государственных заимствований, включив в соглашение финансирование климатических проектов на сумму 100 миллиардов евро.
О планах провести реформу стало известно через несколько дней после перепалки в Белом доме между президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и Владимиром Зеленским. Обосновывая необходимость повышения расходов на оборону, Мерц в том числе ссылался на недавние решения американских властей. В то же время критики данной инициативы считают, что Мерц тем самым обманул своих избирателей, поскольку до выборов в бундестаг обещал действовать против повышения госдолга.