МИД заявил о праве на симметричный ответ на удары Киева по энергетике

Она отметила продолжающиеся атаки российских энергетических объектов, в частности ГИС «Суджа», и удары по гражданской инфраструктуре. «Подобными выходками Киев вновь демонстрирует полную недоговороспособность, а также отсутствие стремления к достижению мира. Как и в 2022 году, в ход опять пущены провокации с целью сорвать переговорный процесс», — сказала Захарова.
18 марта в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин согласился на 30-дневное прекращение ударов по украинским энергетическим объектам и отдал соответствующий приказ военным. Минобороны сообщало, что в связи с этим российские военные сбили свои дроны, направлявшиеся в Николаевскую область.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев поддерживает отказ от атак энергетики. После разговора с Трампом 19 марта он сообщил о готовности Украины к этому.
При этом в ночь на 19 марта из-за падения обломков сбитых дронов загорелся резервуар на нефтебазе в Краснодарском крае, а в ночь на 21 марта произошел взрыв газоизмерительной станции «Суджа», в котором российская сторона обвинила украинскую. СК завел дело о теракте.