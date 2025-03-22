МИД заявил о праве на симметричный ответ на удары Киева по энергетике

Она отметила продолжающиеся атаки российских энергетических объектов, в частности ГИС «Суджа», и удары по гражданской инфраструктуре. «Подобными выходками Киев вновь демонстрирует полную недоговороспособность, а также отсутствие стремления к достижению мира. Как и в 2022 году, в ход опять пущены провокации с целью сорвать переговорный процесс», — сказала Захарова.