Фарид Мухаметшин: Науруз — это большой объединяющий народы праздник

Мухаметшин отметил, что на празднике можно попробовать национальные блюда, услышать песни разных народов и познакомиться с их традициями. «Здесь можно порадоваться нашей дружбе. А что может быть дороже в сегодняшних условиях? Идет СВО, санкции давят на нашу страну, а мы держимся благодаря тому, что дружны и едины. Уверен, что такая дружба нацеливает нас на большее созидание, на успешное развитие республики», — подчеркнул он.