«Какое-то лукавство во всем этом есть». Глава МИД Беларуси Рыженков отреагировал на тайный приезд представителей ЕС в Хатынь

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков назвал лукавством тайный приезд представителей ЕС в мемориальный комплекс «Хатынь», пишет БелТА.
Сообщается, что дипломаты стран Европейского союза накануне годовщины трагедии Хатыни (подробнее — здесь) посетили мемориальный комплекс и попросили, чтобы их приезд не освещался в прессе.
— Мне трудно сказать, с чем это связано. Какое-то лукавство во всем этом есть, — отметил Максим Рыженков.
Он добавил, что европейские страны вооружаются, во всех своих доктринах записывают Беларусь и Россию как главные источники угроз, ставят задачу по созданию единой армии Европы, а также ведут поиски 800 миллиардов только на ближайшие программы вооружения.
— Теперь они одновременно со своими такими планами, высочайшим уровнем русофобии и антибелорусскости приезжают сюда, вспоминают и возлагают, — подчеркнул министр иностранных дел Беларуси.
Рыженков предположил, что подобным образом данные страны в лице своих представителей хотят хоть так показать «свои якобы миролюбивость и покаяние». По его словам, на самом деле видно, что данного раскаяния нет:
— Это чисто официальные такие знаки внимания. И то, что без камер, без каких-либо СМИ, — это только говорит о том, что искренности в этом немного, — подчеркнул Рыженков.
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