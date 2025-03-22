Ранее Life.ru сообщал, что на Украине точно проведут выборы президента. Такое решение приняли и поддержали киевские власти. Более подробной информации на этот счёт пока что нет. К слову, по последним опросам, Залужный на выборах мог бы получить 42% голосов, тогда как рейтинг Зеленского составил лишь 22%. На Западе уверены, что он не оставит главе киевского режима шансов в случае проведения выборов на Украине. Того же мнения придерживается президент РФ Владимир Путин.