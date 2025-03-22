По словам политика, косвенно дата выборов связана с указом президента России Владимира Путина о необходимости гражданам Украины легализоваться или покинуть территорию страны.
«Путин возвращает на Украину электорат, вероятно, по договорённости с США», — предположил Арестович*.
Экс-советник офиса президента заявил, что выборы состоятся в октябре 2025 года. При этом среди кандидатов точно не будет Владимира Зеленского, Валерия Залужного и Петра Порошенко*.
Ранее Life.ru сообщал, что на Украине точно проведут выборы президента. Такое решение приняли и поддержали киевские власти. Более подробной информации на этот счёт пока что нет. К слову, по последним опросам, Залужный на выборах мог бы получить 42% голосов, тогда как рейтинг Зеленского составил лишь 22%. На Западе уверены, что он не оставит главе киевского режима шансов в случае проведения выборов на Украине. Того же мнения придерживается президент РФ Владимир Путин.
*Включены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
** Признан Минюстом России иноагентом.