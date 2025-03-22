МВД Молдавии не нашло Нестеровского ни в Румынии, ни на Украине

Нестеровский является одним из лидеров партии «Возрождение», которая теперь входит в блок «Победа» и выступает в том числе за сотрудничество и развитие диалога с Россией. В сентябре 2023 года парламент по запросу прокуратуры лишил Нестеровского депутатской неприкосновенности, а районный суд Кишинева вынес решение о его помещении под арест на 30 суток. В партии «Возрождение» тогда заявили, что таким образом власти пытаются «выбить» ее представителя из предвыборной гонки на местных выборах, которые были запланированы на 5 ноября 2023 года. Политформирование выдвинуло Нестеровского кандидатом в мэры второго по величине в Молдавии города Бельцы, он не смог принять участие в выборах из-за уголовного дела. Как сообщил ранее в среду адвокат Анатолий Пител, решением президента России Нестеровскому было предоставлено российское гражданство.