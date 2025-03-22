Шавкат Мирзиёев почтил память Ислама Каримова

Президент посетил мавзолей Ислама Каримова. Здесь были прочитаны суры из Корана и произнесена дуа.
Поминание усопших, благоустройство кладбищ и уважение к памяти предков — важные духовные ценности нашего народа.
Мавзолей, возведенный по инициативе президента, стал местом паломничества и символом глубокого почтения. В благословенный месяц Рамазан такие добрые деяния происходят по всей стране, добавили в пресс-службе.
Также глава государства посетил Международный туристический центр, где ознакомился со строительной и благоустроительной работой, а также созданными здесь условиями.
В комплексе реализуются проекты по повышению качества сервиса для иностранных делегаций и туристов. На территории центра возводится концертный зал, который оснастят высококачественным акустическим оборудованием.
Президент дал рекомендации по созданию дополнительных удобств для приема зарубежных делегаций и проведения двусторонних встреч.
В рамках визита хоким Самаркандской области доложил главе государства о социально-экономическом развитии региона и текущих проектах.
Следует отметить, что в этом году Самарканд примет крупные международные мероприятия — первый саммит «Центральная Азия — Европейский союз», Климатический форум, саммит «Центральная Азия — Арабские государства Залива» и 43-я сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО.
После Шавкат Мирзиёев завершил поездку в город Самарканд и вернулся в Ташкент.