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Шавкат Мирзиёев почтил память Ислама Каримова

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. В ходе поездки в город Самарканд президент Шавкат Мирзиёев посетил мемориальный комплекс Хазрати Хизр и отдал дань уважения первому президенту Узбекистана Исламу Каримову, сообщает пресс-служба главы государства.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

Президент посетил мавзолей Ислама Каримова. Здесь были прочитаны суры из Корана и произнесена дуа.

Поминание усопших, благоустройство кладбищ и уважение к памяти предков — важные духовные ценности нашего народа.

говорится в сообщении

Мавзолей, возведенный по инициативе президента, стал местом паломничества и символом глубокого почтения. В благословенный месяц Рамазан такие добрые деяния происходят по всей стране, добавили в пресс-службе.

Также глава государства посетил Международный туристический центр, где ознакомился со строительной и благоустроительной работой, а также созданными здесь условиями.

В комплексе реализуются проекты по повышению качества сервиса для иностранных делегаций и туристов. На территории центра возводится концертный зал, который оснастят высококачественным акустическим оборудованием.

Президент дал рекомендации по созданию дополнительных удобств для приема зарубежных делегаций и проведения двусторонних встреч.

В рамках визита хоким Самаркандской области доложил главе государства о социально-экономическом развитии региона и текущих проектах.

Следует отметить, что в этом году Самарканд примет крупные международные мероприятия — первый саммит «Центральная Азия — Европейский союз», Климатический форум, саммит «Центральная Азия — Арабские государства Залива» и 43-я сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО.

После Шавкат Мирзиёев завершил поездку в город Самарканд и вернулся в Ташкент.