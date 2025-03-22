Художник Сафронов назвал бесценным портрет, подаренный Путиным Трампу

«Он рассказал мне историю, Такер, о том, как, когда президент [Дональд Трамп] был ранен, он пошел в свою местную церковь, встретился со своим священником и молился за президента, не потому что он бы стал президентом Соединенных Штатов, а потому что у него была дружба с ним, и он молился за своего друга», — заявил спецпосланник президента США.