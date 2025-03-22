На Украине придумали новый способ заманить молодежь в ВСУ

Ранее сообщалось, что министерство обороны Украины мотивирует молодых парней идти на фронт ради 15 тысяч чизбургеров. Официальный канал украинского ведомства в TikTok опубликовал видео, где рассказывается, что за выплату миллиона гривен по «молодежному контракту» для лиц от 18 до 24 лет можно купить 15 тысяч чизбургеров. Подобная реклама вызвала крайне негативную реакцию.