Путин и Вучич проведут переговоры 9 мая в Москве

«Это очень важный год, 80-летие Победы. В октябре прошлого года здесь отмечали освобождение Белграда (октябрь 1944 года), очень большой праздник. Май стал победой в Великой Отечественной войне. Мы очень рады, что Президент Сербии Вучич будет в Москве, и, конечно, будут переговоры и переговоры с Президентом России», — сказал Орешкин.