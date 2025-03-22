Димогло: Кишинев целенаправленно ухудшает отношения с Москвой

Министерство иностранных дел России выразило протест послу Молдовы в Москве Лилиану Дарию в связи с блокированием российского посольства. В МИД РФ отметили, что прибывшие в связи с этим к посольству специальные службы и правоохранители не пустили на территорию диппредставительства российского посла, а находившиеся внутри сотрудники и члены их семей не могли выйти в город. В ведомстве заявили, что молдавской стороной было допущено вопиющее нарушение своих международных обязательств в части соблюдения положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, по которой «государство пребывания должно предоставлять все возможности для выполнения функций представительства».