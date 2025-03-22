Молдавские власти грубо нарушают положения Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года, когда отказываются принимать верительные грамоты нового посла России в Молдове и блокируют доступ к территории посольства РФ из-за ложного сообщения о бомбе. Игнорирование этого документа ставит под сомнение дипломатические практики, проводимые правительством. Об этом заявила в комментарии для Sputnik Молдова журналист и телеведущая Нина Димогло.
К сожалению, нынешнее руководство Молдовы, в угоду своим покровителям из ЕС, в частности госпоже Урсуле фон дер Ляйен, целенаправленно ухудшает отношения с Россией, раздувая антироссийские настроения в молдавском обществе.
Она также отметила, что игнорирование нового посла России Олега Озерова является беспрецедентным шагом в дипломатической практике. По ее мнению, такие действия не только нарушают международное право, но и наносят прямой удар по российско-молдавским отношениям, которые имеют глубокие исторические корни и экономические интересы.
Паны дерутся, а у холопов чубы трясутся. Очень жаль, что в нынешней геополитической ситуации власти Молдовы уготовили нашей нейтральной и независимой стране роль холопа.
В среду, 19 марта, стало известно, что в службу 112 поступил звонок от неизвестного, сообщившего, что на территории посольства Российской Федерации в Кишиневе якобы находится взрывоопасный объект. Зона предполагаемого минирования была оцеплена, к месту выехали специализированные службы. Позже было объявлено, что сообщение оказалось ложным.
Министерство иностранных дел России выразило протест послу Молдовы в Москве Лилиану Дарию в связи с блокированием российского посольства. В МИД РФ отметили, что прибывшие в связи с этим к посольству специальные службы и правоохранители не пустили на территорию диппредставительства российского посла, а находившиеся внутри сотрудники и члены их семей не могли выйти в город. В ведомстве заявили, что молдавской стороной было допущено вопиющее нарушение своих международных обязательств в части соблюдения положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, по которой «государство пребывания должно предоставлять все возможности для выполнения функций представительства».