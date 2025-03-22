Bloomberg: Пентагон начал расследование из-за скандала с визитом Маска

Поводом стало требование Маска наказать сотрудников Пентагона, допустивших утечку, которую он назвал «злонамеренно ложной». Ранее газета New York Times со ссылкой на анонимные источники сообщила, что во время визита Маску якобы должны были раскрыть секретные планы США на случай конфликта с Китаем, что вызвало обеспокоенность из-за его деловых интересов в КНР.