Премьер Канады намерен распустить парламент

Ранее газета Globe and Mail сообщила, что Карни решил назначить досрочные выборы на фоне благоприятных для него социологических данных: по подсчетам CBC, Либеральная партия Карни набирает 37,8% поддержки, опережая Консервативную партию Пьера Пуальевра с 37,2%. При таком раскладе либералы могут получить 176 мест в парламенте, а консерваторы −133.