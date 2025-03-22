Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьер Канады намерен распустить парламент

ВАШИНГТОН, 22 мар — РИА Новости. Премьер-министр Канады Марк Карни в воскресенье намерен обратиться к генерал-губернатору с просьбой распустить парламент и официально объявить о начале избирательной кампании, сообщает в субботу телеканал CBC со ссылкой на источники.

Источник: © РИА Новости

Согласно этим данным, выборы пройдут 28 апреля, поскольку минимальный срок избирательной кампании по канадскому законодательству — 37 дней. Закон требует, чтобы голосование проходило в понедельник, а агитационный период длился от 37 до 51 дня.

Ранее газета Globe and Mail сообщила, что Карни решил назначить досрочные выборы на фоне благоприятных для него социологических данных: по подсчетам CBC, Либеральная партия Карни набирает 37,8% поддержки, опережая Консервативную партию Пьера Пуальевра с 37,2%. При таком раскладе либералы могут получить 176 мест в парламенте, а консерваторы −133.