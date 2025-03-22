Эрдоган прокомментировал акции протеста в Турции

Ранее к очередной акции протеста в знак поддержки задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу призвала основная оппозиционная Народно-республиканская партия Турции (СНР). Губернаторство Стамбула приняло решение продлить запрет на проведение акций протеста и демонстраций до 27 марта. Запреты действуют и в крупных городах — Анкаре и Измире.
«Я хотел бы еще раз напомнить, что выход на улицы и размахивание пальцами в адрес национальной воли, прихватив с собой левые организации, маргинальные группы и вандалов, уходят в прошлое. День, когда направление политики и правосудия определялось уличным террором, уходит в прошлое, как и старая Турция», — сказал турецкий лидер, выступая в субботу в Стамбуле.
Задержанный по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности мэр Стамбула Экрем Имамоглу в своих показаниях отверг все связи с террористическими организациями, подверг критике метод своего задержания, передал ранее телеканал A Haber. Политик в субботу давал показания в течении пяти часов.
Ранее полиция доставила задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу во Дворец правосудия в районе Чаглаян, где он даст показания перед прокурором.
В среду главная прокуратура Стамбула сообщила о задержании Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности. Сам оппозиционный политик заявил, что «не намерен сдаваться» под давлением властей. Задержание мэра Стамбула привело к массовым акциям протеста, несмотря на то, что власти усилили меры безопасности на ряде центральных улиц и запретили проводить в городе любые митинги и демонстрации вплоть до воскресенья.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее, комментируя ситуацию вокруг задержания Имамоглу, заявил о попытках политического давления на полицию и правосудие со стороны оппозиции. По его словам, у правительства нет времени на «перепалки» с оппозицией, оно занято решением проблем страны. Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч, в свою очередь, призвал не инициировать уличные протесты после задержания Имамоглу, отмечая, что данная ситуация никак не связана с Эрдоганом.
Администрация президента Турции заявила о «необоснованной клевете» в адрес Эрдогана на фоне ситуации с задержанием Имамоглу, который рассматривается как главный соперник действующего главы государства на вероятных досрочных президентских выборах. Этот статус мэра Стамбула в среду подтвердил и Озель, назвав Имамоглу основным кандидатом на выборы от организации.