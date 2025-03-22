CNN: Рубио и Уиткофф стали соперниками за влияние на внешнюю политику США

Согласно этим данным, за первые два месяца второго президентского срока Дональда Трампа Уиткофф превзошёл рамки своей официальной должности и стал участником крупнейших дипломатических усилий США: он сыграл центральную роль в освобождении заложников в Израиле, перемирии в Газе, а также в возвращении американца Марка Фогеля из России после поездки в Москву для завершения переговоров. Кроме того, он активно участвует в обсуждении урегулирования конфликта на Украине и на прошлой неделе вновь встретился с президентом России Владимиром Путиным.
Источники CNN утверждают, что Уиткофф «летает по всему миру, играя роль госсекретаря», и подчёркивают, что «у него есть то, чего нет ни у кого другого — 100-процентное доверие Трампа».
На этом фоне, по словам источников, Рубио оказался в непривычной для себя ситуации: несмотря на статус главы внешнеполитического ведомства, он «не ожидал», что его влияние может быть поставлено под вопрос, и, как отмечает телеканал, выглядит «разочарованным» в роли, которая уступает по масштабу традиционным полномочиям госсекретаря.
Впрочем, сам Уиткофф заявил в комментарии телеканалу, что у него «прекрасные рабочие отношения» с Рубио и они «тесно сотрудничают по каждому вопросу», а Рубио опубликовал пост в соцсети X, в котором назвал Уиткоффа «одним из ближайших коллег». В госдепартаменте и Белом доме также опровергли предположения о соперничестве, заявив, что Рубио является «ключевой фигурой» команды Трампа, курирующей вопросы национальной безопасности.
«Он проделал колоссальную работу, побывал во множестве стран, и я думаю, что он может стать лучшим госсекретарём», — сказал Трамп журналистам в ходе выступления на текущей неделе в Овальном кабинете.