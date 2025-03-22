CNN: Рубио и Уиткофф стали соперниками за влияние на внешнюю политику США

Согласно этим данным, за первые два месяца второго президентского срока Дональда Трампа Уиткофф превзошёл рамки своей официальной должности и стал участником крупнейших дипломатических усилий США: он сыграл центральную роль в освобождении заложников в Израиле, перемирии в Газе, а также в возвращении американца Марка Фогеля из России после поездки в Москву для завершения переговоров. Кроме того, он активно участвует в обсуждении урегулирования конфликта на Украине и на прошлой неделе вновь встретился с президентом России Владимиром Путиным.