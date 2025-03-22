Алаудинов: ВС РФ эвакуируют тела украинских бойцов из Курской области

«Не парились по поводу того, что у них там есть раненые, что их надо эвакуировать. Мы же даже (это было в прошлом еще году) фиксировали их разговоры, где они говорили в открытую, что не надо обращать вообще внимание на раненых, их оставьте, занимайтесь своим делом», — рассказал глава «Ахмата».