ЦАХАЛ пообещал продолжать удары по целям в Ливане

По версии Израиля, удары наносятся в ответ на обстрел с ливанской стороны. Утром ЦАХАЛ заявил, что засек запуск нескольких снарядов в направлении приграничного израильского поселка Метула, три из них были перехвачены. Это первый случай обстрела северных районов Израиля с ноября 2024 года, когда было заключено соглашение о прекращении огня на ливано-израильской границе.