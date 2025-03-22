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ЦАХАЛ пообещал продолжать удары по целям в Ливане

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 марта. /ТАСС/. Израильские военные атаковали ряд новых объектов шиитской организации «Хезболлах» в Ливане и намерены продолжить удары «по мере необходимости». Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Источник: Reuters

«Некоторое время назад Армия обороны Израиля по всему Ливану нанесла удары по командным центрам “Хезболлах”, объектам инфраструктуры, террористам, ракетным установкам и складу оружия», — говорится в заявлении. «Армия обороны Израиля продолжит наносить удары по мере необходимости, чтобы защитить израильских мирных граждан», — добавили военные.

Армейская пресс-служба объявила о начале второй за день серии массированных ударов по Ливану. В ходе первой волны были атакованы десятки целей: ракетные установки «Хезболлах» и штаб, координировавший действия вооруженных формирований организации на юге республики.

По версии Израиля, удары наносятся в ответ на обстрел с ливанской стороны. Утром ЦАХАЛ заявил, что засек запуск нескольких снарядов в направлении приграничного израильского поселка Метула, три из них были перехвачены. Это первый случай обстрела северных районов Израиля с ноября 2024 года, когда было заключено соглашение о прекращении огня на ливано-израильской границе.

Вслед за этим канцелярия премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху возложила ответственность за случившееся на правительство Ливана и заявила, что армии дано указание дать жесткий ответ в виде ударов по десяткам «террористических целей». Руководство «Хезболлах» отвергло свою причастность к инциденту в Метуле, заявив о приверженности договоренностям о прекращении огня.