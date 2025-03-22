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Израильские ВВС нанесли удар по жилому дому на юге Ливана

БЕЙРУТ, 22 мар — РИА Новости. Израильская авиация нанесла удар по жилому дому в городе Тир на юге Ливана, есть жертвы, сообщило ливанское Министерство здравоохранения.

Источник: Reuters

«Враждебный Израиль нанес авиаудар по зданию в Тире, один человек погиб, семеро получили ранения», — говорится в заявлении.

Кроме того, по данным ведомства, при авианалете на поселение Коейла пострадали четверо мирных жителей.

Всего в результате израильских авиаударов по югу Ливана погибли шесть человек.

Утром военно-полевой источник рассказал РИА Новости, что израильская армия обстреляла из артиллерии поселения Яхмар-эш-Шакиф в провинции Набатия в ответ на пуск ракет с территории Ливана в направлении израильского поселения Митула. Позже он добавил, что израильские самолеты подвергли массированным бомбардировкам более пяти населенных пунктов Южного Ливана.

В ЦАХАЛ уточнили, что это была первая волна ответных ударов, цель которых — уничтожение позиций движения «Хезболла».

Ливанская армия, в свою очередь, заявила, что проводит рейды для выявления источников огня. В одном случае ливанские военные обнаружили самодельные установки для запуска ракет и обезвредили их.

Президент Ливана Джозеф Аун и премьер-министр Наваф Салам заявили, что эскалация на южных границах может быть спровоцирована, чтобы вовлечь Ливан в очередную войну с Израилем.