Израильские ВВС нанесли удар по жилому дому на юге Ливана

Утром военно-полевой источник рассказал РИА Новости, что израильская армия обстреляла из артиллерии поселения Яхмар-эш-Шакиф в провинции Набатия в ответ на пуск ракет с территории Ливана в направлении израильского поселения Митула. Позже он добавил, что израильские самолеты подвергли массированным бомбардировкам более пяти населенных пунктов Южного Ливана.