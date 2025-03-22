Венгрия назвала условие для снятия вето на прием Украины в ЕС

Сийярто, в свою очередь, неоднократно упоминал ситуацию с правами венгров, проживающих в Закарпатье, из-за закона о национальных меньшинствах и увязывал с этим возможность членства Украины в союзе. «Позиция Венгрии в отношении украинского интеграционного процесса [в ЕС и НАТО] во многом будет определяться тем, уважает ли Украина права венгерской национальной общины», — заявлял он. В то время как более 1300 школ и детсадов в Венгрии приняли детей украинских беженцев, 99 венгерских начальных и средних школ в Закарпатье находятся под угрозой закрытия, пояснял Сийярто весной 2023 года. Киев «никоим образом не соответствует условиям, необходимым для вступления в ЕС», говорил также министр.