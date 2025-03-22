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Маск показал фокус на ужине с Трампом

Президент США не смог оценить это зрелище.

Источник: Аргументы и факты

В социальных сетях появилось видео, на котором американский миллиардер Илон Маск демонстрирует фокус во время ужина с президентом США.

Он создал оригинальную конструкцию из столовых приборов и смог удержать её на кончике пальца.

Среди зрителей оказались соседи Маска по столу и его охранник, которые с интересом наблюдали за его трюком. Однако президент США не смог оценить это зрелище, так как в тот момент был погружён в разговор и смотрел в другую сторону.

Ранее Трамп заявил, что купит новый автомобиль компании Tesla в знак доверия и поддержки Илона Маска, который является руководителем указанной организации.