Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В офисе Зеленского сообщили о новой дате встречи с переговорщиками США в Эр-Рияде

Встреча украинской и американской делегаций пройдет в Саудовской Аравии 23 марта. Об этом официально объявлено на сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Встреча делегаций запланирована 24 марта.

Встреча украинской и американской делегаций пройдет в Саудовской Аравии 23 марта. Об этом официально объявлено на сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского.

«Встреча с американской делегацией состоится в Саудовской Аравии завтра, 23 марта», — говорится в сообщении. Ранее Зеленский заявлял, что украинская делегация подготовилась к встрече с представителями США 24 марта.

По словам представителя Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого, в ходе данной встречи украинская сторона не предусматривает прямых переговоров с российской делегацией. Он уточнил, что переговоры пройдут в одном из отелей Эр-Рияда, где делегации будут размещены в разных комнатах, напоминает MK.RU.