В офисе Зеленского сообщили о новой дате встречи с переговорщиками США в Эр-Рияде

По словам представителя Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого, в ходе данной встречи украинская сторона не предусматривает прямых переговоров с российской делегацией. Он уточнил, что переговоры пройдут в одном из отелей Эр-Рияда, где делегации будут размещены в разных комнатах, напоминает MK.RU.