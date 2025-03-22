В офисе Зеленского сообщили о новой дате встречи с переговорщиками США в Эр-Рияде

Встреча делегаций запланирована 24 марта.
Встреча украинской и американской делегаций пройдет в Саудовской Аравии 23 марта. Об этом официально объявлено на сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского.
«Встреча с американской делегацией состоится в Саудовской Аравии завтра, 23 марта», — говорится в сообщении. Ранее Зеленский заявлял, что украинская делегация подготовилась к встрече с представителями США 24 марта.
По словам представителя Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого, в ходе данной встречи украинская сторона не предусматривает прямых переговоров с российской делегацией. Он уточнил, что переговоры пройдут в одном из отелей Эр-Рияда, где делегации будут размещены в разных комнатах, напоминает MK.RU.