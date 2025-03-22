Угроза осязаема: В США заявили о серьёзной опасности для режима Зеленского

Напомним, Демьян Ганул был застрелен прилюдно 15 марта на улицах Одессы. Его убийца совершенно не стеснялся свидетелей — камера запечатлела, как он неспешно подошёл к уже раненой жертве, чтобы сделать контрольный в голову. Позже стало известно, что киллером был 46-летний Сергей Шалаев, до этого бежавший из рядов ВС Украины. Уже 16 марта подозреваемый был задержан и доставлен в зал суда в шлеме и бронежилете. Там было принято постановление о заключении его под стражу.