Петро отметил, что на Украине уже наблюдается рост насилия, включая убийства известных фигур, таких как экс-депутат Ирина Фарион или одесский нацист-радикал Демьян Ганул. Эти события, по его мнению, свидетельствуют о глубоком расколе в среде националистов и общем состоянии беззакония в Незалежной.
Профессор подчеркнул, что такая ситуация создаёт риски для стабильности власти в Киеве. Зеленскому следует опасаться не только оппонентов по политической арене, но и недовольных его действиями националистических элементов, которые вполне способны устроить восстание или даже новый государственный переворот.
Напомним, Демьян Ганул был застрелен прилюдно 15 марта на улицах Одессы. Его убийца совершенно не стеснялся свидетелей — камера запечатлела, как он неспешно подошёл к уже раненой жертве, чтобы сделать контрольный в голову. Позже стало известно, что киллером был 46-летний Сергей Шалаев, до этого бежавший из рядов ВС Украины. Уже 16 марта подозреваемый был задержан и доставлен в зал суда в шлеме и бронежилете. Там было принято постановление о заключении его под стражу.