Президент Чехии заявил о невозможности Украины победить в конфликте

«Для успешного наступления, согласно военной теории, нужно соотношение сил минимум 3 к 1, а лучше 5 к 1. Вместо этого соотношение сил между Украиной и Россией было даже в пользу России. Поэтому было совершенно очевидно, что контрнаступление не будет настолько успешным, чтобы освободить все территории, а сейчас мы имеем то, что имеем», — подчеркнул Павел.