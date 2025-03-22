Про выборы и Украину: В словах Трампа обнаружили минимум девять ложных заявлений

В материале указано, что Трамп представил завышенные данные по многим важным вопросам. Это касается результатов выборов в США в ноябре 2024 года, поддержки Украины, миграции и торговых дефицитов с Китаем и Канадой. Например, Трамп заявил, что на выборах получил «немногим более 80 миллионов голосов». Однако официальные результаты показывают, что он набрал около 77,3 миллиона голосов.