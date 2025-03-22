Уиткофф: ВСУ оказались в критическом положении в Курской области

«Есть Курск, где украинские войска окружены, это факт. Люди в ловушке, и президент не хочет, чтобы всех убивали. Это серьезная ситуация на поле боя», — приводит цитату Уиткоффа телеканал RT. Он добавил, что российские силы освободили захваченные территории в Курской области.