Уиткофф: ВСУ оказались в критическом положении в Курской области

Украинские войска в Курской области оказались в окружении.
Украинские войска в Курской области оказались в окружении и в критическом положении. Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.
«Есть Курск, где украинские войска окружены, это факт. Люди в ловушке, и президент не хочет, чтобы всех убивали. Это серьезная ситуация на поле боя», — приводит цитату Уиткоффа телеканал RT. Он добавил, что российские силы освободили захваченные территории в Курской области.
Ранее URA.RU публиковало видео бегства ВСУ из Курской области. На кадрах видно, как украинские солдаты пытаются отстреливаться от FPV-дрона, укрываясь в здании. Также отмечается большое количество уничтоженной техники ВСУ вдоль дорог.