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Литва по примеру Польши намерена заминировать границу с Россией и Белоруссией

Литва по примеру Польши намерена установить противопехотные и противотанковые мины на границе с Россией и Белоруссией. Об этом говорится на сайте министерства обороны страны.

Источник: Life.ru

Там указано, что министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалене провела встречу с коллегами из балтийских стран и Польши. Участники обсудили «обновление и расширение концепции контрмобильности».

«По примеру Польши северо-восточный фланг может быть укреплён несколькими уровнями, включая, помимо прочего, противопехотные и противотанковые мины», — указано в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, региональные партнёры Вильнюса намерены обратиться к Евросоюзу за финансированием этой инициативы.

Напомним, ранее замминистра обороны Польши Павел Бейда подтвердил планы разместить противопехотные мины на границах с Россией и Белоруссией. По его словам, такое решение обусловлено необходимостью создания оборонительных сооружений в рамках проекта «Восточный щит».