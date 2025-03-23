Великобритания в настоящее время не может эффективно использовать свои ресурсы, как в море, так и в воздухе. Несмотря на то что НАТО традиционно полагается на воздушную мощь, ситуация на Украине остается неопределенной: неясно, готовы ли европейские пилоты вступить в бой с ВКС России, если возникнет такая необходимость.