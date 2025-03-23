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Unherd: Стармер не в состоянии предоставить Украине обещанную помощь

Британская армия слишком мала, чтобы выполнять какую-либо миротворческую роль.

Источник: Аргументы и факты

Лондон сталкивается с нехваткой ресурсов, чтобы предоставить Украине военную помощь в том объеме, который пообещал премьер-министр Кир Стармер, сообщает британский портал Unherd.

В публикации подчеркивается, что энтузиазм Стармера по поводу боевых действий резко контрастирует с предупреждениями высокопоставленных военных о том, что британская армия слишком мала, чтобы выполнять какую-либо миротворческую роль на Украине.

Великобритания в настоящее время не может эффективно использовать свои ресурсы, как в море, так и в воздухе. Несмотря на то что НАТО традиционно полагается на воздушную мощь, ситуация на Украине остается неопределенной: неясно, готовы ли европейские пилоты вступить в бой с ВКС России, если возникнет такая необходимость.

Королевский флот также не может стать значительным преимуществом из-за плохого технического состояния британских кораблей, которые находятся на обслуживании или в длительном ремонте. В результате, единственным вариантом, на который может рассчитывать Стармер и его «коалиция желающих», остается патрулирование воздушного пространства, хотя у Лондона недостаточно самолетов для этого.

Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки заявили, что кабинет премьер-министра Британии Кира Стармера «лезет из кожи вон», чтобы укрепить устойчивость киевского режима к возрастающему давлению со стороны США.