В Эр-Рияде пройдут «непрямые переговоры» между Россией и Украиной: о чем будут говорить

Эксперт фонда «Валдай», политолог Андрей Кортунов напомнил о сложностях прямого диалога России и Украины, который имел место три года назад. «В 2022 году состоялись несколько раундов переговоров, последний из которых проходил в Стамбуле, и они не привели к успеху. Несмотря на достигнутый значительный прогресс по некоторым вопросам, о чем заявляли российский президент и другие официальные лица, за последние три года ситуация значительно обострилась. Принятые решения осложнили поиск компромиссов со стороны обеих стран», — отметил он.