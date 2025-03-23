В Эр-Рияде пройдут «непрямые переговоры» между Россией и Украиной: о чем будут говорить

Делегации России и Украины будут размещены в разных комнатах.
Российская делегация отправится в Саудовскую Аравию для участия в переговорах с американскими переговорщиками. В состав делегации войдут сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. В офисе президента Украины Владимира Зеленского подтвердил переговоры Украины и США 23 марта.
Специальный представитель США по Украине Кит Келлог, сообщил, что там пройдут «непрямые переговоры» между российскими и украинскими представителями. О чем будут говорить в Эр-Рияде — в материале URA.RU.
Делегации Москвы и Киева будут находиться в разных комнатах.
Специальный представитель президента США по украинскому вопросу Кит Келлог объявил о планах Вашингтона провести в Эр-Рияде «непрямые переговоры» между Россией и Украиной. По его словам, делегации из Москвы и Киева будут размещены в различных помещениях, а американские представители будут слушать и передавать условия каждой из сторон.
Келлог уточнил, что общение будет проходить через посредников. «Одна группа будет находиться в одной комнате, другая — в соседней. Они будут вести диалог. Это будет похоже на челночную дипломатию, но все происходит в пределах одного отеля. Мы постараемся выяснить позиции всех сторон», — сказал он.
Однако заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов в беседе с «Газетой.Ru» указал на неточность в определении Келлогом этого формата как «челночной дипломатии». Бакланов предложил другое определение: «Это больше напоминает переговоры по родосской формуле, когда стороны находятся в разных помещениях, а связь между ними поддерживают спецпосланники. Этот метод был эффективно применен во время арабо-израильских переговоров в конце 1940-х годов».
Эксперт фонда «Валдай», политолог Андрей Кортунов напомнил о сложностях прямого диалога России и Украины, который имел место три года назад. «В 2022 году состоялись несколько раундов переговоров, последний из которых проходил в Стамбуле, и они не привели к успеху. Несмотря на достигнутый значительный прогресс по некоторым вопросам, о чем заявляли российский президент и другие официальные лица, за последние три года ситуация значительно обострилась. Принятые решения осложнили поиск компромиссов со стороны обеих стран», — отметил он.
По информации, предоставленной политологом в интервью для «Газеты.Ru», США предпочитают применять метод косвенных переговоров. «На территории Саудовской Аравии предполагается развертывание двух направлений переговоров. Одно из них будет российско-американским, и если в ходе него произойдет сближение позиций или будут достигнуты первоначальные соглашения, американская сторона представит точку зрения Украины. Затем США вновь обратятся к России, уже имея украинские предложения. В итоге мы все равно выйдем на прямой диалог между Россией и Украиной, однако на данном этапе более эффективным является использование посредничества», — объяснил Кортунов.
Однако, Кортунов отметил и недостатки такого подхода. По его словам, у каждой из сторон может сложиться впечатление, что посредник прежде всего отстаивает интересы противоположной стороны. К тому же существует риск того, что некоторые позиции могут быть неверно истолкованы и переданы в измененном виде другой стороне.
О чем будут говорить.
Специальный представитель президента США Стив Уиткофф объявил, что в ходе скорых российско-американских переговоров в Эр-Рияде планируется обсуждение деталей договоренностей, достигнутых во время недавнего телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.
Политолог Андрей Бакланов выразил мнение, что скорее всего, стороны намерены разделить повестку дня на несколько сегментов для того, чтобы по отдельности решать конкретные вопросы. «Один из возможных пунктов обсуждения — это прекращение военных действий на Черном море. Многие страны заинтересованы в восстановлении спокойной и стабильной работы в этом регионе. Это дает основание начать диалог с конкретных, отдельных аспектов и посмотреть, к каким результатам это приведет», — поделился Бакланов.
В свою очередь, Андрей Кортунов подчеркнул, что американская сторона заинтересована в достижении стабильного режима прекращения огня. «Участников переговоров ждет много вопросов как политического, так и технического характера. Приоритеты России и США различаются, и прекращение огня станет первым шагом к обширному политическому урегулированию. Москве не подходит простое замораживание конфликта, такой подход рассматривается как временная отсрочка, которая может позволить противнику усилить свои позиции», — отметил эксперт.
Кроме того, Кортунов напомнил о вопросах, связанных с европейской безопасностью. Он уточнил, что обсуждение может касаться статуса Украины как нейтрального государства и взаимодействия России с НАТО. Все эти вопросы, предложения и требования предстоит рассмотреть в ходе предстоящих переговоров.
Переговорный процесс России и США по Украине будет долгим и сложным.
Доктор политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман в интервью для RT выразил свои ожидания от предстоящих переговоров, инициированных спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Профессор напомнил, что в Украине действует запрет на прямые переговоры с Россией, однако наличие США как посредника помогает преодолеть это ограничение. Фельдман подчеркнул, что процесс переговоров предвидится длительным и трудоемким. «Москва не возражает против временного перемирия и настаивает на учете своих интересов. В то же время Киев, вероятно, лишь имитирует готовность к диалогу, затягивая время», — сказал он.
Эксперт выразил мнение, что текущая ситуация не может продолжаться бесконечно. Он предположил, что после переговоров в Саудовской Аравии американский лидер может потребовать от Владимира Зеленского предпринять конкретные шаги к миру. «На данный момент нет ясных признаков того, что Украина готова к решительным действиям», — заключил Фельдман.