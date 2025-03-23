Bloomberg: Пентагон начал расследование с полиграфом после скандала с визитом Маска

В США тесты с использованием полиграфа обычно недопустимы в судебных разбирательствах, а в 1998 году Верховный суд постановил, что их также нельзя использовать в военных судах, пишет CNN. При этом детекторы лжи иногда используются федеральными правоохранительными органами, а в отчете Пентагона за 1999 год говорилось, что оборонное ведомство расширяет программу, и полиграфы будут использоваться на военнослужащих «в случае утечки секретной информации, к которой у них был доступ».